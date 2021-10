Lang hat er gedauert: der Prozess am Landgericht Koblenz, in dem sich seit rund acht Monaten acht Angeklagte von der Rheinschiene wegen Drogenhandel verantworten müssen. Es geht um Haschisch und Marihuana in absolut nicht geringen Mengen und um kiloweise Amphetamin aus einer Drogenküche. Nun neigt sich der Mammutprozess um die vermeintlichen Dealer dem Ende zu.