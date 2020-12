Ahrweiler

Ein Selbstständiger wie Kolja Senteur, der in Ahrweiler eine private Malschule betreibt, ist von der Coronakrise besonders betroffen. Bis auf Weiteres muss er nun schließen. „Eine Situation, die sich sehr bedrohlich anfühlt“, so Senteur. Doch der Künstler, der vor 17 Jahren die Leitung der von seiner Mutter Roos Senteur vor Jahrzehnten gegründeten Institution in Ahrweiler übernommen hat, ist nicht der Typ, der so schnell die Flinte ins Korn wirft.