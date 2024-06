Plus Sinzig

Machbarkeitsstudie im Sinziger Bauausschuss vorgestellt: Sanierung der Regenbogenschule wird teuer

i Die Regenbogenschule in Sinzig hat einen erheblichen Sanierungsbedarf. Foto: Archiv Judith Schumacher

Die Regenbogenschule in Sinzig ist in die Jahre gekommen. Der Verwaltung zufolge besteht erheblicher Sanierungsbedarf, der nicht mehr aufgeschoben werden kann. Was aber ist zu tun? Und vor allem: Wie hoch sind die Kosten? Darüber gibt nun eine Machbarkeitsstudie Auskunft, die im Bauausschuss vorgestellt worden ist.