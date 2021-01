Archivierter Artikel vom 01.12.2020, 16:19 Uhr

Remagen

Luxushotel „The Bridge“: Betreiber gefunden

Für das knapp 50 Millionen Euro schwere geplante Luxushotelprojekt „The Bridge“ in Remagen soll nun auch ein Betreiber gefunden worden sein. Wie der Projektmanager Tom Krause von der Prime Properties GmbH in Eschweiler gegenüber der Presse erklärte, soll nun der Schweizer Hotelmanager Reto Wittwer mit seiner in Dubai ansässigen Hotelbetreibergesellschaft Smart Hospitality Solutions den Betrieb des Luxushotels übernhemen, das sich nach den aktualisierten Plänen thematisch vor allem auf ein Wellness-, Spa und Gesundheitskonzeptt konzentrieren soll