Luxus wie die alten Römer: Sonderausstellung in der Römervilla Ahrweiler

Von Jochen Tarrach

i Viele interessierte Freunde der Römervilla hatten sich zur Ausstellungseröffnung am Dienstag eingefunden. MdL Horst Gies, Timo Lang von der GDKE sowie Museumsleiter Hubertus Ritzdorf hielten kurze Eröffnungsansprachen. Foto: Jochen Tarrach

„Luxus im Wandel der Zeit“, so lautet der Titel einer neuen Ausstellung, mit der die Römervilla in Ahrweiler aktuell einmal mehr auf sich aufmerksam macht. In dieser Woche wurde die spannende Schau im Beisein zahlreicher Interessierter offiziell eröffnet und soll jetzt noch bis zum Saisonende viele zusätzliche Gäste in das Museum ziehen.