Plus Adenau

Luftrettung des ADAC: Bekommt Adenau eine Akut-Ambulanz?

i Der Helikopter "Christoph 23" der ADAC Luftrettung aus Koblenz. Foto: Sascha Ditscher

Bereits seit rund zwei Jahren gibt es bei der ADAC-Luftrettung Bestrebungen, Notfälle, die nicht mit dem Helikopter ins Krankenhaus geflogen werden müssen, künftig in einer sogenannten Akut-Ambulanz am Boden zu versorgen. Im Rahmen eines Pilotprojektes könnte eine solche Akut-Ambulanz auch in der VG Adenau entstehen und damit ein Beitrag zu einer im Versorgungskonzept angedachten wohnortnahen Notfallversorgung sein. Die Finanzierung des Projekts ist allerdings bislang noch offen.