Plus Ahrweiler

Lücke mitten in Ahrweiler gefunden: Neues Wohnbauprojekt ist am Start

Mitten im historischen Ahrweiler entsteht ein neues Wohnbauprojekt. Unter dem Titel „Leben am Markt“ sollen in der zweiten Reihe auf dem Grundstück hinter der ehemaligen Metzgerei Meister und angrenzend an das bestehende Boutiquehotel in der Adenbachhut rund 30 hochwertige Wohnungen gebaut werden.