Lossprechungsfeier  der Sanitär- und Heizungstechnik-Innung im Ahrkreis: Marc Schönewald als Bester geehrt

Erfolgreicher Abschluss eines wichtigen Lebensabschnitts: Die jungen Gesellen der Sanitär- und Heizungstechnik-Innung haben bei einer feierlichen Lossprechungsfeier im Restaurant und Weingut St. Nepomuk in Rech ihre Prüfungszeugnisse erhalten.

Die jungen Gesellen der Sanitär- und Heizungstechnik-Innung erhielten ihre Prüfungszeugnisse und wurden für besondere Leistungen geehrt. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Obermeister und Kreishandwerksmeister Frank Wershofen begrüßte zahlreiche Gäste zu der Veranstaltung – unter anderem auch den Landtagsabgeordneten und ersten Kreisbeigeordneten Horst Gies, Klaus Müller, Studiendirektor der BBS Bad Neuenahr-Ahrweiler, Günter Witsch, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Kreissparkasse Ahrweiler, sowie Richard Recker von der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel.

Fundierte Ausbildung ist wichtig

In ihren Grußworten betonten die Redner die Bedeutung einer fundierten Ausbildung und die Wichtigkeit des handwerklichen Berufs für die Wirtschaft und die Gesellschaft. Frank Wershofen lobte die Absolventen für ihren Einsatz und ihre Motivation und betonte die vielfältigen Möglichkeit die sich den Absolventen für diesen Beruf bieten. Er ermutigte die jungen Gesellen, ihr erlangtes Wissen und ihre Fähigkeiten nun in die Praxis umzusetzen und sich stetig weiterzuentwickeln.

Besondere Ehrung für Prüfungsbesten

Während der Feier, die musikalisch von Stefan Maria Glöckner begleitet wurde, überreichte der Prüfungsausschussvorsitzende Christoph Krupp die Prüfungszeugnisse an die Absolventen, die damit offiziell ihre Ausbildung zum Anlagenmechaniker erfolgreich abgeschlossen haben. Marc Schönewald aus Bad Neuenahr-Ahrweiler, der seine Ausbildung in der Firma Wershofen GmbH in Bad Neuenahr-Ahrweiler absolvierte, wurde als Prüfungsbester mit einer besonderen Ehrung ausgezeichnet. Er erhielt für seine herausragenden Leistungen den Förderpreis der Sparkassenstiftung „Zukunft Ahrweiler“ durch Günter Witsch überreicht. Weitere Ehrungen erhielten als Prüfungszweiter Tristan Alexander Hegemann aus Bad Breisig, Ausbildungsbetrieb Khaled Ben Hassine aus Bad Breisig, und Prüfungsdritter Lukas Schnitzler aus Bad Neuenahr-Ahrweiler, Ausbildungsbetrieb Steffes & Robrecht aus Bad Neuenahr-Ahrweiler.