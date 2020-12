Bad Neuenahr-Ahrweiler

Nach der unfreiwilligen Corona-Pause gilt es erst recht: Lokal einkaufen unterstützt Einzelhändler vor der eigenen Haustür. Was sie im Gegensatz zu Amazon und E-Commerce zu bieten haben, soll die Aktion „Heimat shoppen“ vor Augen führen. Unter dem Motto „Einkaufsvielfalt erleben“ präsentiert sich der Einzelhandel in Bad Neuenahr-Ahrweiler am Wochenende, wobei der Sonntag nicht dazugehört. Da müssen die Läden geschlossen bleiben.