Das rund 11.000 Quadratmeter große ehemalige Vornberger-Gelände an der Hauptstraße in Bad Neuenahr ist nach langen Jahren des Brachliegens nun an einen Investor verkauft (die RZ berichtete). Ein Bauantrag für vorerst zwei neue geplante Gebäude an der Hauptstraße sowie entlang des Verkaufsgebäudes des auf dem Nebengrundstück liegenden Rewe-Marktes ist gestellt. Was ist geplant?