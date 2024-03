Lkw mit Papierrollen auf der A61 in Brand geraten: Umleitungen ab Autobahndreieck Sinzig

Am Donnerstagnachmittag (29. Februar) ist auf der A61 in Höhe Anschlussstelle Bad Neuenahr-Ahrweiler in Richtung Köln ein Lkw mit Sattelauflieger in Brand geraten. Wegen der Vollsperrung der A61 muss der Verkehr ab dem Autobahndreieck Sinzig umgeleitet werden.

Polizei und Feuerwehr mussten am Donnerstag wegen eines in Brand geratenen Lkws auf der A61 in Höhe der Anschlussstelle Bad Neuenahr-Ahrweiler ausrücken. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild/DPA

Um 14.03 Uhr ist der Polizeiautobahnstation Mendig am Donnerstag (29. Februar) der Brand eines Lkws mit Sattelauflieger auf der A61 in Höhe Anschlussstelle Bad Neuenahr-Ahrweiler in Fahrtrichtung Köln gemeldet worden. Beim Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr brannten der Lkw und der Auflieger im Bereich der Reifen. Der Sattelauflieger war laut Polizei mit Papierrollen beladen, die auch in Brand gerieten. Da während der Brandbekämpfung die Papierrollen immer wieder aufflammten, entschloss sich die Feuerwehr in Zusammenarbeit mit dem THW den Auflieger zu entladen und die Papierrollen im angrenzenden Industriegebiet Grafschaft zu löschen. Diese Arbeiten dauern derzeit noch an.

Die A61 in Richtung Köln ist zwischen den Autobahndreiecken Sinzig und Bad Neuenahr-Ahrweiler wegen der Reinigungs- und Bergungsarbeiten vollgesperrt. Da die Fahrbahn mit Löschschaum und Öl verunreinigt ist, konnte der Verkehr noch nicht am Unfallwagen vorbeigeleitet werden. Die Autobahnmeisterei hat den Verkehr am Autobahndreieck Sinzig ab- beziehungsweise umgeleitet. Im Laufe des Abends soll die Fahrbahn gereinigt und der im Stau stehende Verkehr am Lkw vorbeigeführt werden. Die Bergung des Lkws kann laut Polizei noch mehrere Stunden dauern.