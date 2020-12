Archivierter Artikel vom 05.08.2020, 19:33 Uhr

Sinzig Lkw brennt auf A 61 bei Sinzig – Brückenschäden möglich Ein Lkw ist gegen 17 Uhr auf der A 61 in Höhe der Anschlussstelle Sinzig in Brand geraten. Das Gefährt kam aus Fahrtrichtung Süden. Das Fahrzeug sei aus noch unbekannten Gründen unter dem dortigen Brückenbauwerk in Flammen aufgegangen, teilte die Polizei mit.