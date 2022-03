Livestream ab 18 Uhr: Mit Malu Dreyer über die Zukunft des Ahrtals diskutieren

Wie geht es weiter beim Wiederaufbau des Ahrtals? Darüber wollen wir – die Rhein-Zeitung und Radio RPR1 – am Dienstag, 15. März, mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer diskutieren. Unser Livestream startet um 18 Uhr.

Die Gelder fließen nicht im ausreichenden Maß, Handwerker fehlen, Planungs- und Antragsverfahren dauern, wichtige Informationen und Beschlüsse lassen auf sich warten, während die Menschen im Tal so schnell es geht zu Normalität und Alltag in ihrem Familienleben und bei ihrer Berufstätigkeit zurückkehren wollen.

Wie geht es weiter? Darüber wollen wir mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer, dem Vor-Ort-Beauftragten der Landesregierung, Günter Kern, Landrätin Cornelia Weigand, IHK-Präsidentin Susanne Szczesny-Oßing und dem Bürgermeister der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, Guido Orthen, sowie Michaela Wolff von Fluthilfe-Ahr sprechen.

Moderiert wird die Podiumsrunde unter dem Motto „Aufbruch Ahr – Weitermachen, aber wie?“ am Dienstag, 15. März, 18 Uhr, in der Festhalle Landskrone in Heimersheim von Lars Hennemann, Chefredakteur unserer Zeitung, und Jens Baumgart, Moderator von RPR1. Dabei sollen die Bürger aus dem Ahrtal mit ihren Sorgen und Nöten zu Wort kommen, aber auch ihre Ideen äußern und die vielfältigen Herausforderungen beschreiben, denen sie sich derzeit zu stellen haben.

Zuschauer können Ihre Fragen auch per E-Mail vor und während der Veranstaltung an die Teilnehmer per E-Mail online@rhein-zeitung.net richten.