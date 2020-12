Gönnersdorf

Kopfschmerzen? Gestresst? Sehprobleme? Vergesslich? Zumindest mit einem dieser kleinen Makel plagt sich wohl jeder ab und an. Klingt zu gut, um wahr zu sein, doch Life Kinetik soll da helfen: uns leistungsfähiger, stressresistenter und auch selbstbewusster machen. Zumindest Fußballtrainer Jürgen Klopp hat das Gehirntraining mit Bewegung zunächst erfolgreich nach Dortmund und dann nach Liverpool gebracht. Und nun gibt es diese Methodik auch „made in Gönnersdorf“. Life Kinetik Trainer Andreas Schmitt aus dem Breisiger Ländchen erklärt, was es damit auf sich hat.