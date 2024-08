Lieder erklingen auf der Hemmessener Hütte: Gemeinsames Singen stößt auf große Resonanz

Anzeige

Wie aus einem Bericht der Organisatoren hervorgeht, waren die Teilnehmenden gewandert, mit ihrem Pkw zur Hemmesser Hütte gefahren oder hatten den Shuttlebus der Ahrtal-Residenz genutzt, um auf den Licher Berg zu kommen.

Neue Liederbücher mit dabei

Pünktlich um 18 Uhr erklangen die ersten Töne des Schlagers „Wir lassen uns das Singen nicht verbieten“. Barbara Wittershagen, Dieter Schaefer und Wilhelm Frerich vom Wachtberger Akkordeon-Trio und Jürgen Schick an der Gitarre stimmten die folgenden Lieder – Schlager aus den 1960er- und 1970er-Jahren sowie bekannte und weniger bekannte Volkslieder – an.

Die Beiträge drehten sich um die Themen Geselligkeit, Reisen, Natur, Liebe und nicht zuletzt Spaß und Frohsinn. Damit die Sängerinnen und Sänger alle Strophen textsicher bewältigen konnten, hatten die Musiker ihre neuen, mit Unterstützung des Fördervereins Seniorennetzwerk gedruckten Liederbücher zur Verfügung gestellt.

Bunte Mischung an Musik

Jürgen Schick führte auf lockere Art und Weise durch den Abend, und Wilhelm Frerich unterhielt das Publikum mit kurzweiligen Anekdoten. Wolfgang Stenzel stimmte die Hymne der Hemmesser an und betonte mit dem Lied „En unserem Veedel“, wie wichtig es ist, eine Heimat zu haben und für sie zu leben. Zur Melodie von „Die kleine Kneipe in unserer Stadt“ wurde auch das Lied „Unsere Hütte hoch oben im Weinberg“ mit großer Inbrunst gesungen, bevor die Veranstaltung mit „Sierra Madre del Sur“ ausklang.

„Entscheidend zum Erfolg mit beigetragen hat die Bürgergesellschaft Hemmessen, die mit ihrer Hütte einen schönen Rahmen zur Durchführung dieser geselligen Veranstaltung geboten hat“, heißt es in dem Bericht. „Der Außenbereich der Hütte, in dem das Singen stattfand, war einladend, die Versorgung der Gäste mit Speisen und Getränken bestens vorbereitet.“ Die Organisatoren zeigten sich überwältigt von dem großen Zuspruch und laden für Dienstag, 3. September, 18 Uhr, zum nächsten Singen am gleichen Ort (bei schlechtem Wetter in der Hütte) ein. red