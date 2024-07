Plus Bad Neuenahr

Lichtblick in der Poststraße: Britisches Flair nach Bad Neuenahr geholt

Von Jochen Tarrach

i Gastwirt Simon Templeton (rechts) und Koch Bartosch Baranowski mit der Bratpfanne in der Hand (links) haben sich für die Zukunft viel vorgenommen. Doch bis die Poststraße in Bad Neuenahr endgültig fertig ist, haben sie wohl noch eine Durststrecke vor sich. Foto: Jochen Tarrach

Der südliche Teil der Poststraße ist schon seit Monaten eine einzige Baustelle und wird es auch noch über Monate hinaus sein. Das Geschäftsleben in diesem Teil der Bad-Neuenahrer Fußgängerzone ist nahezu völlig zum Erliegen gekommen. Und doch gibt es Lichtblicke, mutige Unternehmer, die auch in schwierigen Zeiten nach vorn blicken und nicht gleich den Kopf in den Sand stecken.