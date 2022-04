269 Tage nach der verheerenden Flut ist mit dem symbolischen Spatenstich für das Heizwerk und ein Dorfgemeinschaftshaus in der neuen Dorfmitte eine neue Ära in der Geschichte des kleinen Örtchens Marienthal angebrochen. Es herrschte nach den schweren Tagen, Wochen und Monaten eine gelöst-befreite Feierstimmung an der Ahr.