Lesung mit bekanntem Kölner „Tatort“-Schauspieler: Dietmar Bär kommt zum Benefizabend nach Remagen

Auf Einladung des Weltladens Remagen-Sinzig und der Fairtrade-Stadt Remagen kommt Dietmar Bär am Freitag, 12. April, um 19.30 Uhr in die Rheinhalle Remagen zu einer Benefizlesung. Die Einnahmen der Lesung fließen der Kinderrechtsstiftung Preda zu. Diese wird vom Verein Tatort – Straßen der Welt seit vielen Jahren unterstützt. Bär liest aus dem Roman „Knastkinder“ von Rüdiger Bertram.

Dietmar Bär und Klaus J. Behrendt, die die beiden Kommissare Freddy Schenk und Max Ballauf spielen, gründeten 1998 den Verein, nachdem sie in den Philippinen bei den Dreharbeiten für den Tatort „Manila“ das Elend in den Slums erlebten. Joe Bausch stellt in den Tatortfilmen den Gerichtsmediziner Dr. Roth dar. Aber auch im echten Leben ist Joe Bausch Arzt. Er arbeitete bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2018 in einem Gefängnis im westfälischen Werl. Er kam 2004 zum Verein und kann als Gefängnismediziner die schwierige Situation von philippinischen „Knastkindern“ beurteilen.

Die Projekte, die unterstützt werden

Preda wurde von Pater Shay Cullen 1974 gegründet und ist weltweit für den Einsatz für Kinderrechte bekannt. Mit zahlreichen Erfolgen konnte im Kampf gegen Kinderprostitution und andere Menschenrechtsverletzungen internationale Aufmerksamkeit erlangt werden. Zum 25-jährigen Jubiläum hat sich der Tatortverein zum Ziel gesetzt, 10.000 Mangobaumsetzlinge für Preda zu finanzieren. Die Pflanzen finden in der Region der indigenen Aeta Völker in der philippinischen Provinz Zambales ihr neues Zuhause. Sie sichern die Lebensgrundlage der Bauernfamilien, da sie einen fairen Preis für ihre Mangos erhalten.

In Deutschland werden die Mangos in Kooperation mit Weltpartner zu vielen köstlichen Produkten verarbeitet und in den bundesweiten Weltläden verkauft. Der Weltladen Remagen-Sinzig ist bereits seit mehreren Monaten für Mango Tango aktiv und konnte bis jetzt schon mehr als 200 Bäume finanzieren.

Wanderausstellung des Tatortvereins

Anlässlich der Lesung hat der Weltladen auch die Wanderausstellung des Tatortvereins zum Thema Kinder hinter Gittern ausgeliehen und wird sie zunächst verteilt auf verschiedene Gebäude in der Stadt und auch am Abend der Lesung zeigen. Karten zur Lesung sind ab sofort im Weltladen und in der Touristeninformation der Stadt Remagen zum Unkostenpreis von 15 Euro erhältlich. red