Plus Niederzissen Lesung in Niederzissen: Andernacher für Literaturpreis nominiert Von Martin Ingenhoven i Andreas Schulte liest der Ausrichterin des Dinners, Nicole Köpper, aus seinem Hildegard-Roman vor. Foto: Martin Ingenhoven „Hildegard von Bingen ist die Frau aus dem Mittelalter, die alle kennen.“ Da ist sich Schriftsteller Andreas J. Schulte sicher. Daher sei es Ansporn und Vergnügen zugleich gewesen, als sein Verlag mit der Bitte an ihn herantrat, einen Roman über die große Lehrerin und Heilkünstlerin des Mittelalters zu schreiben. Herausgekommen ist „Hildegard von Bingen und das Siegel des Königs“. Lesezeit: 2 Minuten

Die große Lehrerin des Mittelalters reist in diesem Roman im Jahr 1151 ins Kloster Disibodenberg, um den Verhandlungen zur Thronfolge beizuwohnen. Kurz nach ihrer Ankunft ereignet sich ein heimtückischer Giftmord – beste Voraussetzungen also für einen mittelalterlichen Krimi. „Nach einem langen Ausflug in andere Literaturgattungen habe ich mich wahnsinnig gefreut, ...