Ahrtal

Die Weinlese an der Ahr ist so gut wie abgeschlossen. Noch nie haben die Winzer die Trauben in einem solchen Rekordtempo geerntet. Zusätzlich zur Hitze verlangte die Corona-Pandemie neue Strategien beim Einbringen des Jahrgangs 2020. Eine weitere Herausforderung: Die Kellermeister werden in Zeiten des Klimawandels mit hohen Mostgewichten umgehen müssen.