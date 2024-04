Plus Brohltal Lehrermangel gab es schon vor fast 100 Jahren: Elternproteste in Hain und Vinxt Von Hans-Josef Schneider i Das aus dem Jahre 1948 stammende Foto zeigt Lehrer Fritz Andres (links) und Schulrat Thunert zusammen mit den Schülern aus Vinxt und Schalkenbach nach der Zusammenführung der beiden Volksschulen. Foto: Hans-Josef Schneider (Repro) Elternproteste wegen schulischer Maßnahmen gab es schon zu früheren Zeiten. So etwa Mitte der 1950er Jahre, als in den ansonsten eher stillen Örtchen Hain, Ober-, Mittel- und Untervinxt vermehrt größere Gruppen von Menschen zusammenstanden, eifrig diskutierten und ihrem Unmut darüber Luft machten, dass Lehrer abgezogen wurden. Die Wellen der Empörung schlugen hoch. Was war geschehen? Lesezeit: 3 Minuten

Lehrer Töner Hutter, der bis dato an der einklassigen Schule in Vinxt unterrichtete, wurde nach Dernau versetzt. Auch seinen Kollegen Port in Hain hatte ein Versetzungsschreiben erreicht. Urheber dieser Maßnahmen war Kreisschulrat Thunert. Demnach mussten die 13 Vinxter Schüler künftig nach Schalkenbach in die Schule gehen, den 15 Hainer Kindern ...