Lebensberatung: Die zwei Seiten der Pandemie

Eingespielte Alltagsrhythmen in Familien gehen verloren, Kinder wollen abends nicht mehr ins und morgens nicht mehr aus dem Bett. Alleinlebende leiden unter der geforderten sozialen Distanz. Vorerkrankte und Ältere belastet einerseits die unsichtbare Bedrohung durch das Virus, andererseits aber auch die Isolation, in die sie durch die Schutzmaßnahmen geraten. Erfahrungen, die die Lebensberatung Kreis Ahrweiler in den vergangen 16 Monaten der Corona-Krise gemacht hat. 711 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben sich im vergangenen Jahr an das achtköpfige Team gewendet und um Hilfe in ihrer Lebenssituation gebeten.