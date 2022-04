Die Lebensberatung Ahrweiler des Bistums Trier ist seit Jahrzehnten eine wichtige Anlaufstelle für die Menschen in der Region in Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensfragen. Das Gebäude in der Altenbaustraße wurde durch die Flut im vergangenen Jahr stark beschädigt. Das Beratungsangebot konnte an Ersatzstandorten aufrechterhalten bleiben und wird inzwischen durch mobile Angebote ergänzt.