Der Zusammenbruch des dänischen Fußballnationalspielers Christian Eriksen während eines EM-Spieles versetzte Zuschauer und Fans in Schockstarre. Der plötzliche Herzstillstand des Dänen hat auch in Deutschland die Diskussion um Defibrillatoren im öffentlichen Raum erneut entfacht. Wie sieht die Infrastruktur für die Lebensrettung auf Knopfdruck im Kreis Ahrweiler aus? In vielen Vereinen ist das schon lange ein Thema.