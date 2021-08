Sinzig

LBM zuversichtlich: Zeitnahe Wiedereröffnung der Sinziger Ahrbrücken

Es ist eine hoffnungsvolle und zuversichtliche Nachricht, die Bernd Cornely, Leiter der für die Straßen an der Ahr zuständigen Dienststelle Cochem des Landesbetriebs Mobilität (LBM), am Donnerstag hatte. Läuft alles gut, könnte die gesperrte Ahrbrücke der L 82 in Sinzig (Kölner Straße) bereits nächste Woche für den Pkw-Verkehr wieder geöffnet werden.