Lange Fahrten verlangen Kindern viel ab: Levana-Schüler möchten wieder zusammen sein

Wie ein Kleinod lag die Levana-Schule direkt an der Ahr. Dies wurde der Schule in der Flutnacht zum Verhängnis, als die Wassermassen das gesamte Schulgebäude schwer beschädigten. Die rund 100 Schüler der Förderschule mit dem Schwerpunkt ganzheitliche und motorische Entwicklung sind an zwei Förderschulen im Kreis Neuwied untergebracht. Neun Klassen besuchen die Landesblindenschule in Feldkirchen, fünf Klassen sind in der Christiane-Herzog-Schule in Engers verteilt. Doch wie geht es den Schülern an den Ersatzstandorten?