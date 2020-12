Kreis Ahrweiler

Es war kein Geistwesen, das als blaues Flämmchen daherkam und die Menschen befiel, und es war auch kein stinkender Dunst, der der Erde entströmte: Als in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wieder einmal die Pest auch in unserer Region wütete, ließen die politisch Verantwortlichen den althergebrachten Aberglauben getrost links liegen und konzentrierten sich auf das Wesentliche. Bester Beweis dafür ist die 1597 verfasste „Landskroner Pestregel“, die klipp und klar festlegte, was im Kampf gegen die Epidemie zu tun und zu lassen war. Manches, was darin geschrieben steht, könnte uns in der aktuellen Corona-Krise ziemlich bekannt vorkommen.