Am Sonntag, 23. Januar, wählen die Bürger im Kreis Ahrweiler einen neuen Landrat. Die Neuwahl wird erforderlich, weil Jürgen Pföhler, von 2000 bis zum 30. Oktober 2021 im Amt, wegen Dienstunfähigkeit in den vorzeitigen Ruhestand verabschiedet wurde. Wer wird Nachfolger des Christdemokraten? Vier Bewerber stehen zur Wahl. In einer Interviewreihe stellt die Rhein-Zeitung die Kandidaten vor. Cornelia Weigand, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr, tritt als parteilose Bewerberin an.