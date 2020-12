Kreis Ahrweiler

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind mittlerweile in allen Bereichen deutlich zu spüren. Die Sorge um die Gesundheit – vor allem der älteren und geschwächten Menschen – wächst. Deshalb ist es Landrat Jürgen Pföhler wichtig, den Bürgern des AW-Kreises zu versichern, dass Kreis und Kommunen alles in ihrer Macht Stehende tun, um die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg zu meistern. Dazu, so der Landrat im RZ-Interview, müsse auch jeder einzelne Bürger seinen Beitrag leisten.