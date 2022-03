Mit einem Zuschuss in Höhe von rund 450.000 Euro fördert das Land Rheinland-Pfalz Digitalisierungsmaßnahmen an den sieben Grundschulen der Verbandsgemeinde Brohltal sowie an der Realschule plus in Niederzissen. Die Mittel kommen aus dem „Digitalpakt I Schule“, einem Förderprogramm des Bundes, mit dem die Länder und Gemeinden bei Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur unterstützt werden.