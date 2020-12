Kreisstadt

Die Ära der Investitionen in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist noch lange nicht vorbei. Das spiegelt sich auch im Haushaltentwurf der Kreisstadt für das Jahr 2020 wider, der am Montag in den Ausschüssen beraten wurde und am 16. Dezember im Stadtrat auf der Tagesordnung steht. Rund 30 Millionen sind im Etat eingepreist, um Zukunftsprojekte zu stemmen. Im Jahr 2021 werden es 36 Millionen Euro sein.