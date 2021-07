Lager „Rebstock“: Studie ist neue Basis für Gedenken

Geschichte kann ein heißes Eisen sein: Feierlich wurde die Gedenkstätte Lager „Rebstock“ oberhalb von Marienthal am 9. November 2017 auf dem Gelände zwischen den Portalen des ehemaligen Kuxberg- und Trotzenberg-Tunnels übergeben. Doch mit der Einweihung entbrannte ein Streit zwischen zwei Hobbyhistorikern darum, was in den zwei Außenlagern im Konzentrationslager (KL)-System bei Marienthal und Dernau von August bis Dezember 1944 wirklich geschah. Die Landeszentrale für politische Bildung hat jetzt nachgeholt, was bislang versäumt wurde: eine Bewertung der Geschehnisse auf wissenschaftlich fundierter Basis.