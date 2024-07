Plus Ahrweiler

Laden am Ahrtor in Ahrweiler: Buchhändlerin schlägt ein neues Kapitel auf

Von Gabi Geller

i Sanfte helle Farben verleihen dem Buchladen von Jessica Bälz eine besondere Note. Nach 33 Monaten ist sie in ihren nach der Ahrflut komplett zerstörten Laden am Ahrtor zurückgekehrt. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Es hat lange gedauert, aber nun hat Ahrweilers Innenstadt wieder eine Adresse für Leseratten und andere Fans des gedruckten Wortes. Die „Buchhandlung am Ahrtor“ ist nach 33 Monaten aus dem Exil in der Ellig wieder an alter Stelle in der Ahrhutstraße.