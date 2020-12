Schuld

Bereits seit dem 14. April ist die L 73 zwischen Insul und Schuld für den Verkehr wegen Felssicherungsarbeiten am Steilhang entlang der Straße voll gesperrt. Der Verkehr wird derzeit über die beiden Höhengemeinden Sierscheid und Harscheid umgeleitet. „Laut Aussagen des zuständigen Landesbetriebes Mobilität (LBM) sollten die Arbeiten rund einen Monat dauern“, erinnert sich Helmut Lussi, Ortsbürgermeister von Schuld, an die ursprünglichen Angaben. Dass das Projekt immer noch nicht abgeschlossen ist, ärgert die Bürger in Schuld.