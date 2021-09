Er war ein liebenswerter Zeitgenosse mit einer humorvollen Ader und frei von Schuldvorwürfen gegenüber den Nachfahren seiner Peiniger: Im Alter von bald 98 Jahren ist in diesen Tagen Arie van Houwelingen in einem Seniorenheim in Ouddorp/Niederlande friedlich eingeschlafen. Damit starb der letzte Zwangsarbeiter des KZ-Außenlagers „Rebstock-Stephan“ in Dernau/Marienthal.