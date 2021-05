Kurpark in Bad Neuenahr: Zeitplan lässt Veranstaltungen im Sommer zu

Durch die Verschiebung der Landesgartenschau in das Jahr 2023 haben sich auch Änderungen im zeitlichen Bauablauf für den Kurpark ergeben. Entgegen der ursprünglichen Planung bleibt der Kurpark über die Sommermonate im Bereich der Veranstaltungsfläche sowie der prägenden Kastanienalleen öffentlich zugänglich, erklärt die Landesgartenbaugesellschaft in einer weiteren Pressemitteilung. Der beliebte Park im Herzen Bad Neuenahrs steht der Bevölkerung daher zumindest in Teilbereichen auch weiterhin zum Flanieren und Ausspannen zur Verfügung.