Für 703.447 Euro soll noch in diesem Jahr die über die Kurgartenbrücke führende Kurgartenstraße in Bad Neuenahr ausgebaut werden und dabei ein neues Gesicht bekommen. Das beschloss der Stadtrat in seiner Sitzung am Montag mit großer Mehrheit. Lediglich Marion Morassi (Linke) und Jürgen Lorenz (Wählergruppe Jakobs) stimmten dagegen. Der Ausbau wird aber teurer als gedacht.