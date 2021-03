Kunstprojekt: Verschwundene Orte erwachen zum Leben

Wie stellen sich längst verschwundene Orte in Erinnerungen dar? Dieser Frage gehen Claudia Antonius und Jörg Jozwiak vom „Institut für Intersinnforschung“ seit dem vergangenen Jahr am Beispiel zweier besonderer Orte in Burgbrohl auf den Grund: Mithilfe von Zeitzeugen lassen sie das alte Kino neben dem Gasthof „Zur Traube“ und die kleine Kneipe „Ohlerts Ännchen“ wieder zum Leben erwachen. Ihr Projekt „Waren wir da?“ findet im Rahmen des „Artist in Residence“-Programms des Kunstpavillons Burgbrohl statt.