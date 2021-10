Die neue Wirklichkeit im Ahrtal geht auch am Weißen Turm in Ahrweiler nicht spurlos vorüber: zerbrochenes Glas und Dixi-Klos gleich neben dem Portal. Doch einmal drinnen im ältesten Gebäude der Stadt ist es ganz so, als wäre gar nichts passiert. Hier betritt man eine andere Welt, noch ganz heile und schön. Mit Kunst an den Wänden – der Kunst von Kolja Schäfer-Senteur.