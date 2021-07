Monatelang waren die Restaurants wegen der Corona-Pandemie geschlossen, es gab lediglich Verkauf außer Haus. Doch jetzt kehren die Gastronomen zurück in die Normalität. So wird es in Bad Breisig wieder eine „Kulinarische Woche“ geben. Aber so ganz ohne Einschränkungen wird es auch bei der 48. Ausgabe des beliebten Schlemmerereignisses in der Quellenstadt nicht gehen.