Kulinarische Köstlichkeiten an der Mittelahr entdecken: Weinherbst startet am 28. September

Der Weinherbst lädt an die Mittelahr ein: Am letzten Septemberwochenende, an allen Oktoberwochenenden sowie am Tag der Deutschen Einheit können Besucher wieder an den Ständen entlang des Rotweinwanderwegs und in den Ortschaften der Mittelahr die Landschaft, Weine sowie kulinarische Köstlichkeiten entdecken.

Vom 28. September bis zum 27. Oktober laden die Tourismusvereine und Winzer- und Gastronomiebetriebe der Mittelahr auch in diesem Jahr auf die 15 km lange Wegstrecke und in die Ortschaften Dernau, Rech, Mayschoß und Altenahr ein. Zahlreiche Stände entlang der Wegstrecke sind an allen Wochenenden samstags und sonntags sowie an den Feiertagen von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Veranstaltet wird das Wanderevent von den Verkehrs- und Tourismusvereinen aus Dernau, Rech, Mayschoß und Altenahr in Kooperation mit der Zukunft Mittelahr AöR (ZMAhr). „Der Weinherbst bietet die ideale Gelegenheit, die Vielfalt der Mittelahr zu erleben. Ob Wanderungen durch die malerische Natur, der Genuss erstklassiger Weine und regionaler Spezialitäten oder der Besuch der überregional bekannten Weinfeste – all das können unsere Gäste an nur einem Tag erleben“, sagt Sebastian Sonntag von der ZMAhr.

Einnahmen kommen Wiederaufbau zugute

Neben dem Hauptsponsoring durch die Westenergie unterstützt auch die Verbandsgemeinde Altenahr bei der Umsetzung der interkommunalen Veranstaltung. Die Einnahmen kommen den teilnehmenden Betrieben, den vier Tourismusvereinen sowie dem Wiederaufbau in den Gemeinden zugute.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.zukunft-mittelahr.de/tourismus/weinherbst-mittelahr und auf den Social-Media-Kanälen der Veranstaltung sowie der örtlichen Tourismusvereine. red