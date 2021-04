Wofür Aufräumen nicht alles gut sein kann: Für die Remagener Künstlerin Rosmarie Feuser hat die Entrümpelungsaktion im heimischen Atelier einen Kreativitätsschub in Gang gesetzt. Denn beim Aufräumen waren ihr ganz viele ihrer alten Zeichnungen, Grafiken, Collagen und Malereien in die Hände gefallen, die sie in den vergangenen Monaten aufgegriffen und in die Arbeit „So oder anders – Ein Spiel“ transformiert hat.