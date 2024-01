Aufgewachsen ist er kulinarisch mit Bonnotte-Kartoffeln aus Noirmoutier oder fangfrischen Austern von der Altantikküste. Heute kocht Pascal Belliard, der Franzose aus dem Department Vendée, im Ahrtal. Als Chef de Cuisine steht er im Restaurant Idille-in-Collina am Johannisberg in Bad Neuenahr am Herd.