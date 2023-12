Plus Kripp Kripper Büchereiteam äußerst rührig: Diverse Aktionen bereichern das Dorfleben Die katholische Bücherei in Kripp hat zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen und ist ab 3. Januar wieder mittwochs zwischen 15 und 18 Uhr geöffnet. Das Team, das auf ein erfolgreiches Jahr zurückblickt, würde sich über neue ehrenamtliche Mitstreiter freuen, um mit zusätzlicher Unterstützung auch wieder regelmäßiger am Wochenende öffnen zu können.

Seit den Sommerferien konnten nur zwei Termine in der Grundschule und mehrere in den Kindergärten umgesetzt werden, beispielsweise am bundesweiten Vorlesetag. Auch die Gegenbesuche in der Bücherei konnten in diesem Halbjahr wieder anlaufen: Sechs Besuche von vier Grundschulklassen und weitere von den Bibfit-Gruppen aus den Kindergärten organisierte das Büchereiteam in ...