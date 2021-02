Noch tappt die Kripo Mayen im Dunkeln, was die drei Brandstiftungen in Löhndorf angeht. „Die Polizei hat in den vergangenen Wochen sehr starke Präsenz gezeigt, aber bislang haben die Ermittlungen noch zu keinem Erfolg geführt“, bestätigte Ortsvorsteher Volker Holy in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats.