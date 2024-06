Plus Kreis Ahrweiler

Kreuzchenwald: Am Sonntag geht's auch im Kreis Ahrweiler zur Wahl

i Viele Kreuze konnten die Briefwähler auf ihren Unterlagen bereits machen – die anderen Wähler erwartet der Urnengang am Sonntag. Foto: Vollrath

Wer zieht ins Europaparlament ein? Wer kommt in den Kreistag, den Verbandsgemeinde-, Stadt- oder Gemeinderat? Wer sitzt für die kommenden fünf Jahre als Abgeordneter im Ortsbeirat? Und schließlich: Wer wird ehrenamtlicher Bürgermeister oder Ortsvorsteher? Am Sonntag wird gewählt. Ein Wahl- und Auszählmarathon kündigt sich an.