Das Votum war eindeutig: Bei drei Enthaltungen von CDU-Mitgliedern hat der Kreistag am Mittwoch Landrat Jürgen Pföhler (CDU) aufgefordert, zeitnah den Platz freizumachen für einen personellen Neuanfang an der Spitze der Kreisverwaltung. Und „zeitnah heißt zeitnah“, so SPD-Fraktionssprecher Christoph Schmitt, dessen Fraktion die Resolution an Pföhler eingebracht hatte.