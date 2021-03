Kreis Ahrweiler: Wolfsattacken beunruhigen Weidetierhalter

Das erste Mal taucht er in Swisttal, gleich hinter der Landesgrenze nach Nordrhein-Westfalen, auf. Am 16. Februar werden acht Schafe in Hümmel in der Verbandsgemeinde Adenau getötet und weitere schwer verletzt. Am 19. Februar der nächste Vorfall in Remagen-Rolandseck. Vier Schafe werden gerissen, weitere verletzt. Das jüngste Ereignis ist noch ein Verdachtsfall. In Marienthal bei Bad Neuenahr-Ahrweiler werden am 3. März zwei Schafe gerissen. Bei Landwirten und Schäfern im Kreis Ahrweiler geht die Angst vor dem Wolf um.