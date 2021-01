Kreis Ahrweiler

Wegen der Corona-Krise hat das Jahr diesmal nur vier Jahreszeiten: Der Karneval muss ausfallen. Das ist einmalig für viele Menschen im Kreis, die seit sie denken können an dem jecken Treiben teilnehmen. Was bedeutet es für sie, dass die geliebten Traditionen ruhen müssen? Und was fangen sie mit der neu gewonnenen Zeit an? Die Jecken aus dem Kreis Ahrweiler berichten.