Weniger Unfälle, aber schwerere Auswirkungen – so lässt sich die Bilanz der Autobahnpolizei Mendig für das Jahr 2019 zusammenfassen, die auch den Abschnitt der A 61 im Kreis Ahrweiler und die Ab-/ und Auffahrten in Sinzig (A 571) und Bad Neuenahr-Ahrweiler (A 573) betreut. So gab es auf der A 61 und den beiden Zubringerautobahnen sowie der A 48 zwar rund 9 Prozent weniger Zusammenstöße als im Vorjahr, dabei kamen jedoch vier Menschen ums Leben, zwei mehr als noch 2018. Die Zahl der Verletzten stieg ebenfalls an. Die RZ gibt einen Überblick über die Statistik.